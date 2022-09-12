Атаки хакеров, нарушения, победа губернаторов: Как прошли выборы в России
Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала отменить результаты выборов на восьми участках, но на общие итоги это никак не повлияет. Как в РФ проходили выборы – в материале НСН.
11 сентября в России прошел Единый день голосования. Выборы различных уровней проходили в 82 регионах страны. Всего – 4,7 тысяч избирательных кампаний. Самые крупные – выборы губернаторов в 14 регионах, депутатов шести областных законодательных собраний, 12 городских дум. В Москве выбирали муниципальных депутатов.
КТО ЭТОТ МЕРЗАВЕЦ?
«Нынешняя кампания, я говорила, живая, конкурентная, но с точки зрения нарушений она скучноватая. Мы вчера сидели, мониторили все, собирали, сегодня разбирали. Наскребли все, что можно», - охарактеризовала избирательную кампанию глава ЦИК России Элла Памфилова.
Информация о нарушениях на выборах стекалась в ЦИК из 72 регионов страны. В 10 областях голосование прошло спокойно. Так, к примеру, в Геленджике член избирательной комиссии хранила заполненные бюллетени в необычном месте. Женщина села на них и встала только после требования полицейского. Памфилова убеждена, что у женщины были сообщники.
«Кто этот мерзавец, который ломает судьбы? Я надеюсь, что правоохранительные органы Краснодарского края сделают все возможное, чтобы все было названо своими именами – кто и зачем, чтобы другим неповадно было», - заявила Памфилова.
Она также выступила за отмену результатов выборов на участках, где фиксировались нарушения.
«Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, чтобы жестко отменяли, безапелляционно», - потребовала Памфилова.
Никаких заметных нарушений не увидели и члены президентского Совета по правам человека. Все это, по словам его главы, Валерия Фадеева не повлияет на общие итоги.
«Мелкие нарушения, которые никак не могут повлиять не исход. Ничего даже намекающего на скандал пока не наблюдается», - заявил Фадеев.
Восемь уголовных дел расследуется сотрудниками МВД по факту нарушения законодательства в ходе выборов в регионах России. Также было выявлено 156 административных правонарушений. В ведомстве не уточнили, по каким статьям возбуждены уголовные дела.
ПРОДЕЛКИ ХАКЕРОВ
Интернет-ресурсы ЦИК, московский портал по наблюдению за ходом голосования, система электронного реестра подверглись массовой атаки хакеров.
«За субботу-воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности. Воздействия фиксируются с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья», - рассказала Памфилова.
Президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» за неделю до выборов говорил, что есть несколько регионов, где непростая ситуация у губернаторов. Самая сложная у Александра Бречалова в Удмуртии. Оппозиция сильна в Ярославской, Кировской областях.
Никаких сюрпризов не произошло. Все действующие губернаторы остались при должностях. К примеру, Бречалов набрал 64,3% голосов избирателей. Это худший результат среди 14 губернаторов, которые избирались прямым голосованием. Лучший результат показал глава Бурятия Александр Цыденов. Он заручился поддержкой 86,2% голосов избирателей.
Явка в регионах, по словам Минченко, оказалась не такой грандиозной.
«Явка, в общем-то, ожидаемая - невысокая. Явка разнообразная, но не слишком высокая, и это нормально», - сказал Минченко.
ЦИК России уже признал выборы состоявшимися.
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