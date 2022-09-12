Атаки хакеров, нарушения, победа губернаторов: Как прошли выборы в России

Информация о нарушениях на выборах стекалась в ЦИК из 72 регионов страны. В 10 областях голосование прошло спокойно. Так, к примеру, в Геленджике член избирательной комиссии хранила заполненные бюллетени в необычном месте. Женщина села на них и встала только после требования полицейского. Памфилова убеждена, что у женщины были сообщники.

«Кто этот мерзавец, который ломает судьбы? Я надеюсь, что правоохранительные органы Краснодарского края сделают все возможное, чтобы все было названо своими именами – кто и зачем, чтобы другим неповадно было», - заявила Памфилова.

Она также выступила за отмену результатов выборов на участках, где фиксировались нарушения.

«Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, чтобы жестко отменяли, безапелляционно», - потребовала Памфилова.

Никаких заметных нарушений не увидели и члены президентского Совета по правам человека. Все это, по словам его главы, Валерия Фадеева не повлияет на общие итоги.

«Мелкие нарушения, которые никак не могут повлиять не исход. Ничего даже намекающего на скандал пока не наблюдается», - заявил Фадеев.

Восемь уголовных дел расследуется сотрудниками МВД по факту нарушения законодательства в ходе выборов в регионах России. Также было выявлено 156 административных правонарушений. В ведомстве не уточнили, по каким статьям возбуждены уголовные дела.

ПРОДЕЛКИ ХАКЕРОВ

Интернет-ресурсы ЦИК, московский портал по наблюдению за ходом голосования, система электронного реестра подверглись массовой атаки хакеров.

«За субботу-воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности. Воздействия фиксируются с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья», - рассказала Памфилова.