«С особым вниманием». Песков рассказал об отношении белорусских властей к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских граждан могут задержать на территории Белоруссии в случае, если они «делают что-то противоправное», сообщает ТАСС.

Комментируя информацию о якобы российском следе в массовых беспорядках в Белоруссии, Песков заявил, что если бы имелась достоверная информация, то её «наверняка опубликовали бы», как, например, «всякие небылицы». Представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о высказываниях Минска на эту тему.

Песков отметил, что в настоящее время нет никакой информации, которая говорила бы об опасности пребывания россиян в Белоруссии. По его словам, российское посольство внимательно следит за соблюдением прав российских граждан.

«Белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам даже в таких ситуациях», - добавил пресс-секретарь.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

