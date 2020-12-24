«С особым вниманием». Песков рассказал об отношении белорусских властей к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских граждан могут задержать на территории Белоруссии в случае, если они «делают что-то противоправное», сообщает ТАСС.
Комментируя информацию о якобы российском следе в массовых беспорядках в Белоруссии, Песков заявил, что если бы имелась достоверная информация, то её «наверняка опубликовали бы», как, например, «всякие небылицы». Представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о высказываниях Минска на эту тему.
Песков отметил, что в настоящее время нет никакой информации, которая говорила бы об опасности пребывания россиян в Белоруссии. По его словам, российское посольство внимательно следит за соблюдением прав российских граждан.
«Белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам даже в таких ситуациях», - добавил пресс-секретарь.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
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