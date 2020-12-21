«Что она сделала?» Шушкевича возмутила возможная преемница Лукашенко

«Лукашенко не имеет никакого права что-то предлагать, так как проиграл выборы. Есть один более-менее приличный выход: вернуться к Конституции 1994 года. Она достаточно демократична, это признает Венецианская комиссия. Именно по старой Конституции нужно провести выборы, а потом уже составлять новый Основной закон», - отметил он.



Шушкевич также оценил, стоит ли лидеру оппозиции Светлане Тихановской соглашаться на переписывание Конституции.



«Лукашенко сделал абсурдное заявление, он хочет сохранить личную власть, несмотря на протесты. Как Тихановская может согласиться с такой неразумностью? Она ведь не сошла с ума. Лукашенко ведет себя по принципу "я начальник - ты дурак", причем силовым методом. Он никого не хочет видеть, кроме самого себя», - заявил первый глава постсоветской Белоруссии.



Примечательно, что согласно проекту новой Конституции полномочия президента Белоруссии перейдут не премьер-министру, а председателю Совета республики Наталье Кочановой, утверждает Елисеев. Шушкевич уверен, что этого нельзя допустить.

«Что эта Кочанова сделала? Кроме того, как хвалить Лукашенко, она не сделала вообще ничего», - подчеркнул он.



Вопросы у экспертного сообщества вызывает и конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что пока сложно представить, как собрание будет взаимодействовать с другими органами власти.



«Возникает вопрос в распределении полномочий. Мы получаем новый конституционный орган, как он будет соотноситься с президентом, правительством и парламентом? Видение этого процесса Лукашенко представит на самом собрании, надо подождать. Пока всё это гипотезы. Может быть, стоит отменить пост президента и давать полномочия главе собрания. Но тогда парламент нужно "сливать" с собранием. Пока на все эти вопросы мы не можем дать четкого ответа», - заключил он.



По информации СМИ, власти Белоруссии планируют провести голосование о поправках в Конституцию на Всебелорусском народном собрании в конце января.

