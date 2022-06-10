Жители Запорожской области смогут получить паспорта РФ 11 июня

Жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта с 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона..

В Херсонской области проведут референдум о вхождении в состав РФ

Президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет признавать российские паспорта, которые получат жители Запорожской и Херсонской областей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Гражданство РФПаспорт
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