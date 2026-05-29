ВСУ заминировали в Херсонской области участок трассы Новороссия

По его словам, на границе Херсонской и Запорожской областей украинский гексакоптер «Баба-яга» сбросил срабатывающие на движение мины на проезжей части и у обочин.

«Погиб водитель КамАЗа. Повреждения получили несколько машин... Участок трассы перекрыт. Специалисты проводят разминирование», - написал губернатор, призвав водителей быть предельно внимательными и сообщать о подозрительных предметах.

Ранее на покровском направлении оператор российского FPV-дрона и уничтожил груженный минами автомобиль ВСУ, пишет 360.ru.

