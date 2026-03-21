Балицкий: В Запорожье практически не осталось мужчин
Мужчин в подконтрольном Киеву городе Запорожье практически не осталось. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
«В городе Запорожье мужчин вообще практически нет. Это из той информации, что мы имеем от коммуникации с тем берегом», - отметил губернатор.
По словам Балицкого, в городе «зверствует ТЦК» (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, или военкоматы), нарушаются все права человека и законы «бывшей Украины».
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил НСН, что украинцев насильно загоняли в армию страны, «люди прячутся от ТЦК, которые стали большой проблемой».
