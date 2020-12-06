Жителей Курил в правилах о гринкартах США признали японцами
Уроженцев островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, признали в США гражданами Японии. Согласно правилам розыгрыша грин-карт, жители Южных Курил оплачивают налоги в Японии, а жители Южного Сахалина – в России. Документ опубликован на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.
«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — цитирует документ РБК.
Обладатели грин-карт, согласно американским законам, должны платить налоги со всех доходов, где бы их не получили. При этом налог, который уплачен в другой стране, засчитывается в пользу США.
Известно, что США при розыгрыше грин-карт ввели правило для жителей Южных Курил указывать в качестве страны происхождения Японию, с 2018 года. Об этом сообщает местная газета Hokkaido Shimbun.
Конкурс грин-карт США проводит с 1990 года. Ежегодно на их получение могут претендовать 55 тысяч иммигрантов с хорошим образованием, определенным уровнем доходов. Они получают право переехать в США вместе со своими семьями, пишет Газета.ru.
Соединенные Штаты поддерживают Японию в территориальных притязаниях на острова Южных Курил.
Напомним, южная часть Курил перешла под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН отметил бесплодность заявлений Токио о принадлежности Южных Курил Японии.
«На этот счет нет никаких компромиссов. Переговоры на официальном уровне ведутся не про острова, а про заключение мирного договора. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком другом говорить не приходится», - считает он.
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