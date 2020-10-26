Новый премьер Японии заявил о намерении завершить переговоры по Курилам
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил на заседании парламента о намерении добиться окончательного разрешения территориального спора с Россией об островах южной части Курильского архипелага. Главу парламенту цитирует ТАСС.
В Японии острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп называют «северными территориями» и претендуют на право владения ими. Суга отметил, что окончательное решение территориального спора не терпит отлагательств. Он добавил, что надеется на откровенный диалог на уровне высших руководителей для всесторонних отношений с Россией, включая подписание мирного договора.
Ранее Ёсихидэ Суга провозгласил союз с США основой своей внешней политики. Премьер заявил, что эти отношения станут «основной мира, процветания и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе».
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии 29 сентября. Собеседники высказались за продолжение усилий по продвижению всего комплекса отношений в интересах двух стран.
Москва неоднократно подчеркивала неоспоримый суверенитет над южными Курилами, который после Второй мировой войны имеет соответствующее международно-правовое оформление.
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