Новый премьер Японии заявил о намерении завершить переговоры по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил на заседании парламента о намерении добиться окончательного разрешения территориального спора с Россией об островах южной части Курильского архипелага. Главу парламенту цитирует ТАСС.

В Японии острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп называют «северными территориями» и претендуют на право владения ими. Суга отметил, что окончательное решение территориального спора не терпит отлагательств. Он добавил, что надеется на откровенный диалог на уровне высших руководителей для всесторонних отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Ранее Ёсихидэ Суга провозгласил союз с США основой своей внешней политики. Премьер заявил, что эти отношения станут «основной мира, процветания и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии 29 сентября. Собеседники высказались за продолжение усилий по продвижению всего комплекса отношений в интересах двух стран.

Москва неоднократно подчеркивала неоспоримый суверенитет над южными Курилами, который после Второй мировой войны имеет соответствующее международно-правовое оформление.

