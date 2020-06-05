Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет
Глава комитета по международным делам в интервью НСН назвал условия, при которых между Москвой и Токио возможен диалог по поводу островов.
Российский МИД отреагировал на призыв японского политолога Юкио Касиямы потребовать у России все четыре острова южной части Курил. В противном случае, по мнению эксперта, Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении, причем не только в отношениях с Россией. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью «Говорит Москва», подобные заявления «не способствуют решению имеющихся вопросов».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН отметил бесплодность подобных заявлений японской стороны.
«Речь идет о позиции частного, а не официального лица, так что реагировать России точно не следует. Знаем, что такая позиция есть и общественная в Японии, но, полагаю, там известна и категоричная позиция в нашей стране по этому вопросу. На этот счет нет никаких компромиссов. Переговоры на официальном уровне ведутся не про острова, а про заключение мирного договора. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком другом говорить не приходится», - считает он.
«Острова отошли к России по итогам Второй Мировой войны. И никакому пересмотру это не подлежит»
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
«Меня смущает в официальной позиции Японии, что в ежегоднике по внешней политике страны эти острова обозначены вновь как территория Японии. И на эту позицию мы уже отреагировали. Отметив, что это - неприемлемая позиция. Но в силу того, что японцы отказываются признавать итоги Второй мировой войны и продолжают сохранять свое военное сотрудничество с США, которое позволяет использовать Вашингтона всю территорию страны в своих военных целых, эти два непреодолимых препятствия лишает дискуссию какой бы то не было перспективы», - резюмировал Константин Косачев.
Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. В минувшем году Москва и Токио приняли соглашение о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемых островах.
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