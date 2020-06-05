Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет

Российский МИД отреагировал на призыв японского политолога Юкио Касиямы потребовать у России все четыре острова южной части Курил. В противном случае, по мнению эксперта, Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении, причем не только в отношениях с Россией. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью «Говорит Москва», подобные заявления «не способствуют решению имеющихся вопросов».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН отметил бесплодность подобных заявлений японской стороны.

«Речь идет о позиции частного, а не официального лица, так что реагировать России точно не следует. Знаем, что такая позиция есть и общественная в Японии, но, полагаю, там известна и категоричная позиция в нашей стране по этому вопросу. На этот счет нет никаких компромиссов. Переговоры на официальном уровне ведутся не про острова, а про заключение мирного договора. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком другом говорить не приходится», - считает он.