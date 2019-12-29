Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил «разгрузить главу государства» и ввести новый пост – должность вице-президента. Об этом депутат Госдумы РФ написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
«Помимо исключения слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков в Конституции, нужно ввести еще пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства», — заявил Жириновский.
Политик считает, что огромные обязанности президента могут быть поделены между его потенциальным заместителем и главой кабинета министров.
Возможность изменения статьи Конституции, которая не позволит находиться на посту главы государства больше двух раз, президент Владимир Путин допустил в ходе большой пресс-конференции 19 декабря.
Напомним, должность вице-президента была введена в апреле 1991 года и просуществовала до декабря 1993-го. Ее занимал Александр Руцкой. В связи с вступлением в силу Конституции России, в которой пост вице-президента не был предусмотрен, должность упразднили, отмечает РБК.
Ранее НСН писала о реакции политиков на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о досрочных президентских выборах в России.
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