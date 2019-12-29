Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил «разгрузить главу государства» и ввести новый пост – должность вице-президента. Об этом депутат Госдумы РФ написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

«Помимо исключения слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков в Конституции, нужно ввести еще пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства», — заявил Жириновский.

Политик считает, что огромные обязанности президента могут быть поделены между его потенциальным заместителем и главой кабинета министров.