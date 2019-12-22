В Госдуме Зюганову ответили насчет досрочных выборов президента

В России нет оснований для проведения досрочных президентских выборов. Такой ответ на заявление лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова дал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Емельянов считает, что глава КПРФ решил начать предвыборную кампанию и пытается представить положение дел в стране в невыгодном свете ради дополнительных политических очков у избирателей. Представитель «Справедливой России» заявил, что Зюганов не входит в число людей, которые решают, будут ли досрочные выборы, отмечает LENTA.RU

«Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», — сказал Емельянов.