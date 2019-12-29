Павловский раскритиковал Жириновского за идею с должностью вице-президента

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил «разгрузить главу государства» и ввести новый пост – должность вице-президента. Об этом депутат Госдумы РФ написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

«Помимо исключения слова «подряд» из статьи о количестве президентских сроков в Конституции, нужно ввести еще пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства», — заявил Жириновский.

Политик считает, что огромные обязанности президента могут быть поделены между его потенциальным заместителем и главой кабинета министров.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН упрекнул лидера ЛДПР Владимира Жириновского в желании получить личный политический хайп на обсуждении идеи о создании должности вице-президента России и заявил о бессмысленности такого предложения. Политолог объяснил, почему нововведения не произойдет.

«По-моему, бессмысленно обсуждать всерьез предложения Жириновского (Владимира, лидера ЛДПР – прим. НСН). Они всегда имеют одну цель – создание какого-то хайпа вокруг него самого и более ничего. Заявление не говорит о какой-то подготовке серьезных изменений в структуре власти в России. Поста вице-президента не будет. Это абсолютно точно. Никогда даже дискуссии на эту тему, я думаю, не было в верхах.