Жириновский попросил не жениться и брить усы из-за коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян брить усы и переносить свадебные церемонии. По его мнению, такие меры важно предпринять в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Свадьбы отложить... Чай попили и все... А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию», — заявил политик в рамках пленарного заседания Госдумы.
По его словам, также нужно отменить празднования дней рождений и забыть про поцелуи и рукопожатия, сообщает РИА Новости.
Кроме того Жириновский призвал отказаться от путешествий, особенно на Украину. Он считает, что границу с этой страной нужно «закрывать наглухо».
13 февраля лидер ЛДПР появился на пленарном заседании Госдумы в белых медицинских перчатках. Такие меры предосторожности главный либерал-демократ объяснил тем, что на руках находится много бактерий, которые могут негативно влиять на здоровье. Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН поддержал лидера ЛДПР.
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