Жириновский попросил не жениться и брить усы из-за коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян брить усы и переносить свадебные церемонии. По его мнению, такие меры важно предпринять в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Свадьбы отложить... Чай попили и все... А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию», — заявил политик в рамках пленарного заседания Госдумы.