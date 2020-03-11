Вице-спикер Думы Петр Толстой самоизолировался после визита в Париж

Толстой пояснил, что был во французской столице по работе, он принимал участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ.

Толстой также добавил, что во Франции более 1600 человек заражены новой коронавирусной инфекцией, четверо из больных являются депутатами французского парламента.

Вице-спикер Госдумы заявил, что работать из дома его заставляет гражданский и человеческий долг перед коллегами.

Ранее сообщалось, что посвященную коронавирусу конференцию в США отменили из-за коронавируса.



