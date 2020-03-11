Вице-спикер Думы Петр Толстой самоизолировался после визита в Париж

Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой после посещения Парижа принял решение о самоизоляции на карантин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Толстой пояснил, что был во французской столице по работе, он принимал участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ.

Толстой также добавил, что во Франции более 1600 человек заражены новой коронавирусной инфекцией, четверо из больных являются депутатами французского парламента.

Вице-спикер Госдумы заявил, что работать из дома его заставляет гражданский и человеческий долг перед коллегами.

Ранее сообщалось, что посвященную коронавирусу конференцию в США отменили из-за коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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