«Жириновский буянит»: Врачи не могут понять, на кого он ругается
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но при этом иногда «слегка буянит». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, политик находится в сознании, но иногда принимает седативные препараты для скорейшего восстановления и продолжительного сна.
Медики сообщают, что в момент прекращения их действия Жириновский «ругается и не совсем логично говорит». Врачи также отмечают, что сложно понять, «кого и за что он отчитывает».
По результатам анализов, политик находится в стабильно тяжелом состоянии, при этом в его самочувствии наблюдается положительная динамика.
9 февраля СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского с коронавирусом. Известно, что лидера ЛДПР часто вводят в медикаментозный сон.
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