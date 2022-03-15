«Жириновский буянит»: Врачи не могут понять, на кого он ругается

Медики сообщают, что в момент прекращения их действия Жириновский «ругается и не совсем логично говорит». Врачи также отмечают, что сложно понять, «кого и за что он отчитывает».

По результатам анализов, политик находится в стабильно тяжелом состоянии, при этом в его самочувствии наблюдается положительная динамика.

9 февраля СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского с коронавирусом. Известно, что лидера ЛДПР часто вводят в медикаментозный сон.