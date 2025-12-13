Депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ
Позитивные перемены в российском среднем образовании невозможны без отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), считает депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, нагрузка в школах растет, но качество подготовки снижается. Основная нагрузка на детей связана с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а не с объемом необходимых ученику знаний.
«Пока мы не избавимся от ЕГЭ, никакие позитивные перемены в нашем среднем образовании невозможны. А, значит, и не повысим уровень высшего образования», - заявил Миронов.
По его словам, это подтверждают данные о большом числе учеников, которые после ЕГЭ не справляются с учебой в вузе.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмену госэкзамена можно будет обсуждать, когда будет предложена альтернатива.
