СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«В эти выходные в Берлине состоится встреча... Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским», — отмечает издание.
В немецкую столицу прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее СМИ сообщили, что в Париже была отменена готовившаяся встреча представителей США, Украины и «евротройки».
