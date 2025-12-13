СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«В эти выходные в Берлине состоится встреча... Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским», — отмечает издание.

В немецкую столицу прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее СМИ сообщили, что в Париже была отменена готовившаяся встреча представителей США, Украины и «евротройки».

