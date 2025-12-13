В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
Более десяти детей отравились хлором в бассейне в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом сообщил Минздрав региона.
«В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще 2 обратились самостоятельно... Им оказана вся необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших удовлетворительное. Как отметили в министерстве, детей направили на амбулаторное лечение и взяли под наблюдение медиков на дому.
По информации прокуратуры Якутии, работу бассейна приостановили после ЧП.
Ранее в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
- Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тысяч рублей
- В Саратове после объявления угрозы БПЛА погиб человек
- СМИ: В Париже отменили встречу США, Украины и «евротройки» по мирному плану
- Россиянин Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA
- Трамп высказался о перспективе урегулирования на Украине
- Россия и Иордания отменили визовые требования
- В Переславле-Залесском загорелось одно из зданий Никитского монастыря
- Премьер Словакии отказался быть частью Западной Европы
- В Черном море недалеко от Севастополя произошло землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru