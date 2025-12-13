В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

Более десяти детей отравились хлором в бассейне в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом сообщил Минздрав региона.

«В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще 2 обратились самостоятельно... Им оказана вся необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших удовлетворительное. Как отметили в министерстве, детей направили на амбулаторное лечение и взяли под наблюдение медиков на дому.

По информации прокуратуры Якутии, работу бассейна приостановили после ЧП.

Ранее в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

