Китай запустил ракету Kuaizhou-11 с двумя спутниками
13 декабря 202506:31
Китай успешно запустил ракету-носитель Kuaizhou-11 с двумя спутниками. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Старт состоялся в 09:08 (04:08 мск) на космодроме Цзюцюань на севере Китая. Это уже четвертая миссия Kuaizhou-11.
На орбиту был выведен испытательный космический аппарат Di'er-5 и спутник Xiwang-5-2.
Ранее Россия запустила с космодрома Байконур ракету «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-28».
