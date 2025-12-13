Китай запустил ракету Kuaizhou-11 с двумя спутниками

Китай успешно запустил ракету-носитель Kuaizhou-11 с двумя спутниками. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Старт состоялся в 09:08 (04:08 мск) на космодроме Цзюцюань на севере Китая. Это уже четвертая миссия Kuaizhou-11.

На орбиту был выведен испытательный космический аппарат Di'er-5 и спутник Xiwang-5-2.

Ранее Россия запустила с космодрома Байконур ракету «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-28».


