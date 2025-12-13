Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение на пять месяцев

Бывшего президента Боливии Луиса Арсе отправили в предварительное заключение на пять месяцев по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвинения Эдуардо Леона.

«Вынесено постановление о пяти месяцах заключения для Луиса Арсе, которые он должен отбыть в тюрьме Ла-Паса», - отметил защитник.

Ранее Арсе арестовали в ходе расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Экс-президента заподозрили в санкционировании государственных выплат на частные счета в 2006- 2017 годы, когда политик занимал пост министра экономики.

ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
