Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение на пять месяцев
Бывшего президента Боливии Луиса Арсе отправили в предварительное заключение на пять месяцев по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвинения Эдуардо Леона.
«Вынесено постановление о пяти месяцах заключения для Луиса Арсе, которые он должен отбыть в тюрьме Ла-Паса», - отметил защитник.
Ранее Арсе арестовали в ходе расследования дела о Фонде поддержки коренного населения. Экс-президента заподозрили в санкционировании государственных выплат на частные счета в 2006- 2017 годы, когда политик занимал пост министра экономики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Перминова рассказала, как увеличить размер пенсии по старости
- Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение на пять месяцев
- Депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ
- В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
- Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тысяч рублей
- В Саратове после объявления угрозы БПЛА погиб человек
- СМИ: В Париже отменили встречу США, Украины и «евротройки» по мирному плану
- Россиянин Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA
- Трамп высказался о перспективе урегулирования на Украине
- Россия и Иордания отменили визовые требования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru