СМИ: Жириновский пришел в сознание

9 февраля СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского с коронавирусом. При этом известно, что политик несколько раз вакцинировался.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Жириновский вряд ли стал бы врать о столь частой вакцинации, однако у пожилых людей возможны индивидуальные реакции и плохой иммунный ответ.