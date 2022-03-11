СМИ: Жириновский пришел в сознание

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщили, что состояние Жириновского ухудшилось, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что сейчас политик находится в сознании. По данным информационного агентства РИА Новости, состояние Жириновского улучшилось, он даже просматривает ленту новостей.

Возраст, «Омикрон», восемь прививок: что известно о состоянии Жириновского

9 февраля СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского с коронавирусом. При этом известно, что политик несколько раз вакцинировался.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Жириновский вряд ли стал бы врать о столь частой вакцинации, однако у пожилых людей возможны индивидуальные реакции и плохой иммунный ответ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗдоровьеЛДПРВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры