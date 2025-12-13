СМИ: ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) направила в постоянные представительства стран при ООН в Женеве инструкции по общению с дипломатами из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

В частности, в документе рекомендуется избегать мероприятий, где участвуют дипломаты из РФ, а во время таких событий «не попадаться на камеру» вместе с россиянами.

Отмечается, что сотрудники дипмиссии РФ уже ощутили на себе влияние этих мер. Дипломатам перестали подавать руки при встречах. Кроме того, их попросили покинуть мероприятие, устроенное одним из представительств.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать российских дипломатов.

