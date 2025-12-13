СМИ: ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) направила в постоянные представительства стран при ООН в Женеве инструкции по общению с дипломатами из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
В частности, в документе рекомендуется избегать мероприятий, где участвуют дипломаты из РФ, а во время таких событий «не попадаться на камеру» вместе с россиянами.
Отмечается, что сотрудники дипмиссии РФ уже ощутили на себе влияние этих мер. Дипломатам перестали подавать руки при встречах. Кроме того, их попросили покинуть мероприятие, устроенное одним из представительств.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать российских дипломатов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: «Свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать
- «Мосводоканал» пытается через суд взыскать долг с актера Игоря Верника
- СМИ: ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
- Китай запустил ракету Kuaizhou-11 с двумя спутниками
- СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине
- Сенатор Перминова рассказала, как увеличить размер пенсии по старости
- Экс-президента Боливии отправили в предварительное заключение на пять месяцев
- Депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ
- В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
- Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru