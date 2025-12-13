«Мосводоканал» пытается через суд взыскать долг с актера Игоря Верника
13 декабря 202507:30
Мировой суд в Москве вернул «Мосводоканалу» иск с требованием взыскать долг за коммунальные услуги с актера Игоря Верника. Об этом пишет РИА Новости.
Инстанция вынесла определение о возвращении заявления.
«Истец: "Мосводоканал" (АО), ответчик: Верник Игорь Эмильевич», - указано в материалах.
Возврат иска может быть связан с неточностями в заявлении. Тогда «Мосводоканал» может вновь обратиться в суд после их устранения.
Иск о взыскании платы за жилую площадь и ЖКУ был зарегистрирован в суде 4 сентября, сумма задолженности не называется.
