«Мосводоканал» пытается через суд взыскать долг с актера Игоря Верника

Мировой суд в Москве вернул «Мосводоканалу» иск с требованием взыскать долг за коммунальные услуги с актера Игоря Верника. Об этом пишет РИА Новости.

Инстанция вынесла определение о возвращении заявления.

«Истец: "Мосводоканал" (АО), ответчик: Верник Игорь Эмильевич», - указано в материалах.

Возврат иска может быть связан с неточностями в заявлении. Тогда «Мосводоканал» может вновь обратиться в суд после их устранения.

Иск о взыскании платы за жилую площадь и ЖКУ был зарегистрирован в суде 4 сентября, сумма задолженности не называется.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
