Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тысяч рублей
Максимальная выплата по больничному листу со следующего года превысит 207 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.
Парламентарий напомнила, что по закону минимальный больничный не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
«Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц», - указала Бессараб.
В текущем году этот показатель составлял около 172 тысяч рублей.
Депутат напомнила, что больничный рассчитывают с учетом среднедневного заработка и стажа работника.
Ранее Социальный фонд сообщил, что в 2026 году размер максимальной оплаты больничного увеличится до 6,8 тысячи рублей в день.
