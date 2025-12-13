Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тысяч рублей

Максимальная выплата по больничному листу со следующего года превысит 207 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнила, что по закону минимальный больничный не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

«Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц», - указала Бессараб.

В текущем году этот показатель составлял около 172 тысяч рублей.

Депутат напомнила, что больничный рассчитывают с учетом среднедневного заработка и стажа работника.

Ранее Социальный фонд сообщил, что в 2026 году размер максимальной оплаты больничного увеличится до 6,8 тысячи рублей в день.

