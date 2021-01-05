«Жестокий и беспощадный». Песков рассказал, как Путин спас Россию
Пресс-секретарь президента дал большое интервью журналисту Владимиру Соловьеву и рассказал, каким бывает глава государства вне объективов камер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву для его канала на YouTube.
В ходе беседы представитель Кремля рассказал, как относится к критике главы государства в свой адрес. Он признался, что после некоторых слов «жить не хочется». Песков отметил, что Путин может лично позвонить и выразить недовольство высказываниями своего представителя, но это происходит нечасто.
Пресс-секретарь также рассказал, что если тот или иной вопрос касается главы государства, Путину необходимо об этом докладывать.
Песков признался, что не может себе позволить всегда говорить то, что думает. При этом он охарактеризовал президента как хорошего человека.
Он заверил, что Путин не способен на преступления, которые ему приписывают некоторые люди. По его словам, если бы обвинения были правдой, то он бы не работал с Путиным.
Песков отметил, что глава государства «жесток и беспощаден» к предательству и воровству.
«Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», - сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что Путин не любит людей, которые совершают ошибки из-за бездействия. По его словам, к ошибкам во время работы Путин относится более терпимо.
Представитель Кремля также рассказал, как Путин спас Россию. Он отметил, что это было в конце 1990-х, когда он работал в российском посольстве в Турции. В то время разные республики «претендовали чуть ли не на независимость» и намеревались «открывать свои собственные квазипосольства по всему миру».
«Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель», - подчеркнул Песков.
Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников Путина. В него вошли Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин и Алексей Дюмин.
Комментируя этот список, философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН заявил, что такой разноплановый список кандидатов говорит о полной неизвестности будущего.
«Путин отличается определенной непредсказуемостью. Этот список говорит о маскировке Путина. Спустя 20 лет мы рассматриваем в качестве преемников охранников, людей без качеств, без идеологии, либералов или патриотов. Это говорит, что в путинской России нет никакой идеологической доминанты, кроме него самого. За ним может последовать кто угодно, хоть кот в мешке. Кого бы он ни назначил преемником, все скажут - я так и знал! А после этого наступит конец», - заявил НСН Дугин.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.
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