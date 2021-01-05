«Жестокий и беспощадный». Песков рассказал, как Путин спас Россию

Пресс-секретарь также рассказал, что если тот или иной вопрос касается главы государства, Путину необходимо об этом докладывать.



Песков признался, что не может себе позволить всегда говорить то, что думает. При этом он охарактеризовал президента как хорошего человека.



Он заверил, что Путин не способен на преступления, которые ему приписывают некоторые люди. По его словам, если бы обвинения были правдой, то он бы не работал с Путиным.



Песков отметил, что глава государства «жесток и беспощаден» к предательству и воровству.



«Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», - сказал пресс-секретарь.



Песков добавил, что Путин не любит людей, которые совершают ошибки из-за бездействия. По его словам, к ошибкам во время работы Путин относится более терпимо.



Представитель Кремля также рассказал, как Путин спас Россию. Он отметил, что это было в конце 1990-х, когда он работал в российском посольстве в Турции. В то время разные республики «претендовали чуть ли не на независимость» и намеревались «открывать свои собственные квазипосольства по всему миру».



«Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель», - подчеркнул Песков.



Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников Путина. В него вошли Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин и Алексей Дюмин.



Комментируя этот список, философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН заявил, что такой разноплановый список кандидатов говорит о полной неизвестности будущего.