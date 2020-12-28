Пожизненный срок Путина. Политолог оценил «список президентов» Жириновского
Глава «Политической экспертной группы» в эфире НСН оценил, насколько озвученный лидером ЛДПР список кандидатов на пост главы государства близок к реальности.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников президента России Владимира Путина. В его список вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин. При этом Жириновский заключил, что президентом в 2024 году станет он сам.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН рассказал, насколько этот список близок к реальному положению дел.
«Это видение Жириновского, которое не совпадает с реалиями на 100%. При этом отрицать шансы Мишустина или кого-то еще из списка я бы не стал. Жириновский раньше хотел называть Путина царем, теперь предлагает делить шкуру неубитого медведя. Кого-то Жириновский просто подставляет, включив в список возможных преемников президента, а кого-то он не включил в число кандидатов. Можно было бы еще бывшего главу Минфина Алексея Кудрина добавить, но, видимо, он ему не нравится. Можно было бы еще некоторых губернаторов добавить, например, главу Нижегородской области Глеба Никитина», - отметил политолог.
По словам Калачева, вовсе необязательно, что преемником станет уже известный политик, так как Путин любит эффект неожиданности.
«Он любит удивлять, тем более уходить пока он вроде бы не собирается. Ну а если всё-таки соберется, то кроме ожидаемых фамилий могут быть новые. Лично Путину может быть ближе всего бывший президент Дмитрий Медведев, который уже прошел проверку, но боюсь, тут будет проблема с избираемостью. Тем не менее, какой-то рейтинг у него есть. Кандидат рассматривается с двух сторон: по уровню поддержки в народе и по удобству, преданности для уходящего президента. Но есть и другие кандидаты, которые демонстрируют лояльность к Путину. Если правильно организовать выборы, можно избрать кого угодно», - считает эксперт.
Кроме того, политолог дал прогноз, кого бы россияне выбрали президентом прямо сейчас, не дожидаясь 2024 года.
«Люди бы доверили пост президента Мишустину. У нас есть запрос на новое, но люди боятся перемен. Мишустин уже некоторое время руководит правительством, он уже в курсе всех дел. Министр обороны может казаться слишком воинственным, а хочется нормализации отношений с внешним миром вместо обострения. Мэр Москвы Сергей Собянин хороший хозяйственник, ведь дела в городе идут хорошо не только из-за большого бюджета, но и грамотного управления. Но амбиции Собянина приземлили еще на выборах в Мосгордуму. Гадать на кофейной гуще не хочется, но думаю, что Путин не будет пожизненным президентом», - заключил он.
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.
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