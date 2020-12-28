Пожизненный срок Путина. Политолог оценил «список президентов» Жириновского

«Это видение Жириновского, которое не совпадает с реалиями на 100%. При этом отрицать шансы Мишустина или кого-то еще из списка я бы не стал. Жириновский раньше хотел называть Путина царем, теперь предлагает делить шкуру неубитого медведя. Кого-то Жириновский просто подставляет, включив в список возможных преемников президента, а кого-то он не включил в число кандидатов. Можно было бы еще бывшего главу Минфина Алексея Кудрина добавить, но, видимо, он ему не нравится. Можно было бы еще некоторых губернаторов добавить, например, главу Нижегородской области Глеба Никитина», - отметил политолог.



По словам Калачева, вовсе необязательно, что преемником станет уже известный политик, так как Путин любит эффект неожиданности.

«Он любит удивлять, тем более уходить пока он вроде бы не собирается. Ну а если всё-таки соберется, то кроме ожидаемых фамилий могут быть новые. Лично Путину может быть ближе всего бывший президент Дмитрий Медведев, который уже прошел проверку, но боюсь, тут будет проблема с избираемостью. Тем не менее, какой-то рейтинг у него есть. Кандидат рассматривается с двух сторон: по уровню поддержки в народе и по удобству, преданности для уходящего президента. Но есть и другие кандидаты, которые демонстрируют лояльность к Путину. Если правильно организовать выборы, можно избрать кого угодно», - считает эксперт.



Кроме того, политолог дал прогноз, кого бы россияне выбрали президентом прямо сейчас, не дожидаясь 2024 года.