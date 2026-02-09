Бронзит: Российская анимация дышит в спину Голливуду
Современная анимация в России за последние десять лет укрепила свои позиции и приблизилась к уровню Голливуда. Об этом заявил режиссер анимационных фильмов, сценарист, художник-аниматор Константин Бронзит в беседе с ТАСС.
По его словам, за десятилетие ситуация изменилась «удивительным образом», и в целом с анимацией РФ «сейчас все хорошо».
«Удивительно, что мы шли медленно, но в итоге быстро догнали. Как минимум по некоторым профессиональным позициям мы дышим в спину Голливуду, по уровню производства, качеству картинки и звука, по работе мультипликатора», - рассказал Бронзит.
Как отметил режиссер, отечественная анимация все еще сильно отстает в части сценариев, однако у индустрии есть шансы исправить положение.
Кроме того, Бронзит оценил роль государственной поддержки авторского и независимого анимационного кино, дебютных проектов, без которой индустрия в РФ не смогла бы существовать.
Ранее мультфильм Бронзита «Три сестры» получил номинацию на премию «Оскар» как лучший короткометражный мультфильм.
