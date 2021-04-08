«Проиграл коммунистам». Ульяновского губернатора принудили уйти в отставку

Губернатор Ульяновский области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку, и намерен баллотироваться в Госдуму. Он возглавлял регион с 2005. Морозов был старейшим губернатором по времени пребывания на посту. Еще в марте 2021 года он собирался выдвигаться на пятый срок.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" объяснил решение Морозова уйти в отставку низким рейтингом губернатора и высокими показателями коммунистов в регионе.

«Это не политическая пенсия, он достаточно молодой, и, насколько я знаю, Морозов собирался на пятый срок. Но, во-первых, он давно на своем посту, во-вторых, есть явные проблемы с политической управляемостью в регионе - там достаточно высокие показатели коммунистов, и, в-третьих, собственно говоря, рейтинговые показатели самого губернатора не очень высокие. Я, конечно, свечку не держал, но предполагаю, что в администрации президента с кандидатом хорошо поговорили, и он изменил свою позицию. Администрации лучше подчиняться. Ведь, если кто-то не слушает добрых советов, то возникает указ об отставке в связи с утратой доверия», - рассказал Минченко.

Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН назвал причину отставки губернатора Тувы.

