Ульяновский губернатор Морозов ушел в отставку

Губернатор Ульяновский области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что намерен баллотироваться в Госдуму.

«Полaгaю, что, рaботaя нa блaго жителей облaсти в Госудaрственной думе, смогу принести тaм больше пользы и эффективнее продвигaть нa федерaльном уровне проекты рaзвития регионa. Именно желaнием сосредоточиться нa продвижении интересов жителей регионa в федерaльном пaрлaменте и обусловленa моя просьбa к глaве госудaрствa о добровольной отстaвке с постa губернaторa»,— скaзaл он в видеообрaщении.

Сергей Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. С 2000 по 2004 годы он занимал пост мэра Димитровграда. Должность губернатора Ульяновской области он занимал с 6 января 2005 года.

«Прислали бы варяга!» Названа причина отставки губернатора Тувы

Накануне президент России Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана Кара-оола, указ опубликован на сайте Кремля.

В феврале Агентство политических и экономических коммуникаций сделало прогноз касаемо предстоящих отставок среди глав регионов. У тувинского и ульяновского губернаторов, согласно предположениям экспертов, были уверенные шансы покинуть свой пост.

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ТЕГИ:Ульяновская ОбластьОтставка Губернатора
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