Ульяновский губернатор Морозов ушел в отставку
Губернатор Ульяновский области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что намерен баллотироваться в Госдуму.
«Полaгaю, что, рaботaя нa блaго жителей облaсти в Госудaрственной думе, смогу принести тaм больше пользы и эффективнее продвигaть нa федерaльном уровне проекты рaзвития регионa. Именно желaнием сосредоточиться нa продвижении интересов жителей регионa в федерaльном пaрлaменте и обусловленa моя просьбa к глaве госудaрствa о добровольной отстaвке с постa губернaторa»,— скaзaл он в видеообрaщении.
Сергей Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. С 2000 по 2004 годы он занимал пост мэра Димитровграда. Должность губернатора Ульяновской области он занимал с 6 января 2005 года.
Накануне президент России Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана Кара-оола, указ опубликован на сайте Кремля.
В феврале Агентство политических и экономических коммуникаций сделало прогноз касаемо предстоящих отставок среди глав регионов. У тувинского и ульяновского губернаторов, согласно предположениям экспертов, были уверенные шансы покинуть свой пост.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину
- Ульяновский губернатор Морозов ушел в отставку
- Адвокат: Отца гендиректора ФБК Жданова этапировали в Архангельск
- В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей
- Блогер Бил собирается продать все свои машины для выплаты компенсации пострадавшей в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru