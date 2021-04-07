«Прислали бы варяга!» Названа причина отставки губернатора в Туве

«Возможно, действительно, по собственному желанию. Потому что врио назначен мэр Кызыла, а не человек со стороны. Если бы были большие претензии к главе республики, прислали бы варяга. Но при этом я согласен, что проблем в Туве хватает. Если что-то менять, то менять надо снаружи. Изнутри там все сложилось при Чингиз-хане. Но объективно ситуация сложная, уровень жизни невысокий. Раз заменили одного местного на второго местного, скорее всего, никаких качественных изменений нас не ждет, кроме изменений командных. Одна команда заменит другую. Велосипедисты будут новые, а велосипед тот же самый», - заметил он.

В феврале Агентство политических и экономических коммуникаций сделало прогноз касаемо предстоящих отставок среди глав регионов. У тувинского губернатора, согласно предположениям экспертов, были уверенные шансы покинуть свой пост.

Кара-оол занимал должность главы Тувы с мая 2007 года. В августе 2020-го он был госпитализирован из-за повторного заражения коронавирусом.

