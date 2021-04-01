Высланные из Италии дипломаты вылетели в Москву

Высланные из Италии российские дипломаты вылетели из римского аэропорта «Фьюмичино». Об этом сообщило информационное агентство Nova. На родину они отправились рейсом «Аэрофлота». На боррту самолета этого перевозчика в Москву направляются сотрудники аппарата военного атташе Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров.

Во вторник, 30 марта, итальянские карабинеры задержали российского офицера, сотрудника посольства РФ в Риме, а также итальянского военнослужащего по обвинению в шпионаже в пользу России. Задержание состоялось при передаче итальянским офицером российскому секретной документации в обмен на денежное вознаграждение.

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После инцидента Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. МИД Италии назвал событие «враждебным актом», а в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на сохранение хороших отношений между странами.

Полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» похвалил итальянские спецслужбы за задержание российского офицера по подозрению в шпионаже, отметив, что его взяли с поличным, а не обвинили бездоказательно.


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