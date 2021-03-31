«Это провал!» Ветеран КГБ посочувствовал ГРУ после задержания в Италии

Полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» похвалил итальянские спецслужбы за задержание российского офицера по подозрению в шпионаже, отметив, что его взяли с поличным, а не обвинили бездоказательно. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила НСН, что задержан сотрудник аппарата российского военного атташе.

«Даже приятно слышать — значит, работают, не спят. А самое приятное, что задержан агент и за что-то конкретное. В последнее время выгоняют просто так, без доказательств, как в прошлые время холодной войны. Так что итальянцев можно похвалить. А то, что это провал с нашей стороны — это очевидно. Его причину обычно тщательно заметают. Посочувствуем военным и пожелаем успехов в работе», — сказал Любимов.

Любимов отметил, что шпионаж - обычная практика для военных атташе, и это всем известно.

«Это обыкновенная практика: шпионаж существует, такова жизнь. Чтобы его не было, нужно просто правительствам собраться и заключить договор. Военный атташе — это офицер разведки. Это совершенно не секрет Полишинеля, об этом не говорят, но это всем известный факт. Человек пять их есть в Италии, а может и больше. Военная разведка существует во всех странах», — рассказал полковник КГБ в отставке.

По мнению Любимова, отношения России и Италии вряд ли испортятся после инцидента с задержанием в Риме.

«Отношения России и Италии сегодня хорошие. Последует, конечно, ритуальный обмен какой-то, высылка, но это обычный джентльменский ритуал. Не думаю, что это изменит наши отношения с Италией», — заключил он.

По информации итальянских СМИ, вместе с россиянином был задержан офицер ВМС Италии, которого застали за передачей документов в обмен на деньги. Российский военный занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО. Ему грозит высылка из страны.

