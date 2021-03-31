«Это провал!» Ветеран КГБ посочувствовал ГРУ после задержания в Италии
Полковник КГБ в отставке похвалил итальянские спецслужбы и спрогнозировал "ритуальный обмен" высылками на фоне нового шпионского скандала.
Полковник внешней разведки КГБ в отставке Михаил Любимов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» похвалил итальянские спецслужбы за задержание российского офицера по подозрению в шпионаже, отметив, что его взяли с поличным, а не обвинили бездоказательно. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила НСН, что задержан сотрудник аппарата российского военного атташе.
«Даже приятно слышать — значит, работают, не спят. А самое приятное, что задержан агент и за что-то конкретное. В последнее время выгоняют просто так, без доказательств, как в прошлые время холодной войны. Так что итальянцев можно похвалить. А то, что это провал с нашей стороны — это очевидно. Его причину обычно тщательно заметают. Посочувствуем военным и пожелаем успехов в работе», — сказал Любимов.
Любимов отметил, что шпионаж - обычная практика для военных атташе, и это всем известно.
«Это обыкновенная практика: шпионаж существует, такова жизнь. Чтобы его не было, нужно просто правительствам собраться и заключить договор. Военный атташе — это офицер разведки. Это совершенно не секрет Полишинеля, об этом не говорят, но это всем известный факт. Человек пять их есть в Италии, а может и больше. Военная разведка существует во всех странах», — рассказал полковник КГБ в отставке.
По мнению Любимова, отношения России и Италии вряд ли испортятся после инцидента с задержанием в Риме.
«Отношения России и Италии сегодня хорошие. Последует, конечно, ритуальный обмен какой-то, высылка, но это обычный джентльменский ритуал. Не думаю, что это изменит наши отношения с Италией», — заключил он.
По информации итальянских СМИ, вместе с россиянином был задержан офицер ВМС Италии, которого застали за передачей документов в обмен на деньги. Российский военный занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО. Ему грозит высылка из страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- «Яндекс» изменил свой логотип
- «Понатыкали деревьев!» Садовод возмутился отсутствием нормальной экосистемы в Москве
- СМИ: Бориса Шпигеля решили перевезти в больницу «Матросской Тишины»
- СМИ: На производстве трансформаторов в Великом Новгороде произошёл взрыв
- В Москве стало меньше на 200 тысяч деревьев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru