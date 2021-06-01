«Держать ухо востро!» Зюганов дал совет Путину перед встречей с Байденом
Лидер КПРФ напомнил о неудачном опыте встреч бывшего президента Михаила Горбачева с главами США, приведшим к распаду СССР.
На переговорах с Байденом нужно держать ухо востро и помнить, что американцам не нужен умный сильный и успешный конкурент, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». При этом он заметил, что отказываться от переговоров ни в коем случае не нужно.
«Диалог надо вести. Есть два способа решения: диалог или война. Американцы это мощная страна, до зубов вооруженная, агрессивная. Я писал большую работу "200 лет американской мечты", и меня поразило, что за всю историю США ее главной идеей были экспансия и провокации. Следует ухо держать востро, но переговоры надо вести: встречаться, обсуждать, убеждать. Потому что от нас зависит ракетно-ядерная стабильность в мире. У нас и у них такой арсенал, который может заставить любого противника капитулировать и его уничтожить, поэтому с этим оружием надо обходиться очень аккуратно, понимать, что в мире бушует системный кризис, и не допускать новых столкновений», - пояснил Зюганов.
Лидер КПРФ предупредил, что на встрече необходимо отстаивать национальные интересы и не уподобляться американцам, которые позволяют в адрес России хамские заявления.
«Байден бывал у нас, вел переговоры с Громыко, встречался с Брежневым. Это опытный, изощренный политик, поэтому к встрече надо готовиться, но помнить - и я обратил внимание своим письмом на это - что американцам умный, сильный, успешный конкурент не нужен. Надо отстаивать свои национальные интересы, у нас есть свой ареал обитания, свои серьезные интересы, и мы будем их защищать. Надо вести диалог и не хамничать, как американцы себя ведут по отношению к нам, это просто безобразно», - отметил политик.
Глава фракции КПРФ в Госдуме напомнил о последствиях встреч Горбачева с американскими лидерами, приведшими к распаду СССР и экономическому кризису.
«Была встреча Горбачева с Рейганом в Женеве в том же самом отеле, где будут встречаться Байден и Путин, тогда Горбачев стал сдавать позиции Рейгану. Потом в Рейкьявике, а потом на Мальте Бушу капитулировал просто. Это детали истории, а какие последствия! Обещали, что НАТО не будет расширяться, что будут дружить, а на самом деле взяли в клещи, да так, что ребра трещат. Поэтому здесь надо продолжать свою принципиальную линию. А после той политической сдачи началась Ельциным законодательная и фактическая. Они тогда притащили к нам декларацию о независимости России, на съезде ее пропихнули, а в ней оказался пункт, что законы России выше союзных. Этим ломом ломали все подряд: и страну, и границы, и души, и семьи. Еще три закона притащили: о свободе цен и свободе торговли, в результате парализовали производство», - заявил Зюганов.
Он высказал мнение, что страна в тот момент не была готова к рыночным отношениям, поэтому рынок был просто «отдан на растерзание».
«Столько дерьма завезли, а свои заводы остановили, рабочих оставили без зарплаты. И к Чубайсу прислали полсотни цэрэушников, я называл их фамилии, которые сидели и писали у него стоимость продажи наших предприятий меньше трех процентов их реальной стоимости. Михалков в своем "Бесогоне" это блестяще показывает. Но продавали завод с десятью тысячами работающих по цене трех иномарок. За это в Америке вас сразу посадят на электрический стул, а Чубайс и сейчас крутится вокруг престола», - возмутился лидер КПРФ.
При этом он заметил, что главная угроза национальной безопасности находится внутри страны.
«Если мы не научимся внутри успешно работать, развиваться, вкладывать в нужные сферы, платить зарплаты, пенсии и стипендии, то наша страна будет уничтожена изнутри. Нельзя продолжать тот социально-экономический курс а-ля Ельцин, Гайдар и Чубайс. Нам нужен новый курс», - заявил политик.
Ранее сообщалось, что Зюганов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призывал главу государства сменить социально-экономический курс и не поддаваться внешнему давлению, сообщает пресс-служба партии. За 15 дней до встречи российского лидера с президентом США Джо Байденом политик напомнил, что 30 лет назад распался СССР, что, по его мнению, это произошло в результате встреч тогдашнего руководства страны с лидерами США, которые «сдали страну, полностью, безоговорочно».
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