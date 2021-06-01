«Держать ухо востро!» Зюганов дал совет Путину перед встречей с Байденом

Лидер КПРФ предупредил, что на встрече необходимо отстаивать национальные интересы и не уподобляться американцам, которые позволяют в адрес России хамские заявления.

«Байден бывал у нас, вел переговоры с Громыко, встречался с Брежневым. Это опытный, изощренный политик, поэтому к встрече надо готовиться, но помнить - и я обратил внимание своим письмом на это - что американцам умный, сильный, успешный конкурент не нужен. Надо отстаивать свои национальные интересы, у нас есть свой ареал обитания, свои серьезные интересы, и мы будем их защищать. Надо вести диалог и не хамничать, как американцы себя ведут по отношению к нам, это просто безобразно», - отметил политик.

Глава фракции КПРФ в Госдуме напомнил о последствиях встреч Горбачева с американскими лидерами, приведшими к распаду СССР и экономическому кризису.

«Была встреча Горбачева с Рейганом в Женеве в том же самом отеле, где будут встречаться Байден и Путин, тогда Горбачев стал сдавать позиции Рейгану. Потом в Рейкьявике, а потом на Мальте Бушу капитулировал просто. Это детали истории, а какие последствия! Обещали, что НАТО не будет расширяться, что будут дружить, а на самом деле взяли в клещи, да так, что ребра трещат. Поэтому здесь надо продолжать свою принципиальную линию. А после той политической сдачи началась Ельциным законодательная и фактическая. Они тогда притащили к нам декларацию о независимости России, на съезде ее пропихнули, а в ней оказался пункт, что законы России выше союзных. Этим ломом ломали все подряд: и страну, и границы, и души, и семьи. Еще три закона притащили: о свободе цен и свободе торговли, в результате парализовали производство», - заявил Зюганов.