В ожидании второго Рейкьявика. Путин и Байден встретятся в Женеве

По словам представителя Белого дома Джен Псаки, президенты «обсудят целый спектр насущных вопросов». США стремятся восстановить «предсказуемость и стабильность» в отношениях с Россией, добавила Псаки.

Фоном для предстоящего женевского саммита станет масса принципиальных противоречий, которые копились последние годы. Это и Сирия, и Украина, скандалы с отравлениями Скрипалей, а потом Навального, череда антироссийских санкций, дипломатический скандал со взаимной высылкой сотрудников посольств. Как если бы этого всего было мало, случился минский авиаинцидент, когда в минувшее воскресенье в белорусской столице был посажен ирландский самолет, с борта которого был снят и задержан оппозиционный белорусским властям журналист. Белоруссии это фактически стоило воздушной блокады, за введение которой в числе прочих выступили и США.

Противостояние на дипломатическом фронте одной лишь высылкой не исчерпывается. Уже несколько лет Россия безуспешно пытается добиться возврата объектов недвижимости в США, находящихся в российской госсобственности. Доступ к ним был закрыт в рамках мер, принятых на фоне скандала с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Это генконсульство России в Сиэттле и еще по меньшей мере пять объектов.

Предстоящему российско-американскому саммиту вряд ли суждено стать новым Рейкьявиком, как 35 лет назад столица Исландии стала символом окончания «холодной войны», несмотря на то, что по итогам встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана не было подписано никаких документов. С другой стороны, и у Рейгана с Горбачевым перед Рейкьявиком тоже была своя Женева…

