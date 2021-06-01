Зюганов призвал Путина сменить социально-экономический курс
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призывал главу государства сменить социально-экономический курс и не поддаваться внешнему давлению, сообщает пресс-служба партии.
В преддверии встречи российского лидера с президентом США Джо Байденом политик напомнил, что 30 лет назад распался СССР, что, по его мнению, произошло, в том числе, из-за встреч тогдашнего руководства страны с лидерами США, которые «сдали страну, полностью, безоговорочно».
Зюганов также отметил, что нельзя игнорировать нарастающий запрос общества на социальную справедливость. По его словам, раскол общества на богатеющее меньшинство и абсолютное большинство «обманутых, обобранных и недовольных» грозит социальным взрывом и смутой, что будет на руку экстремистам из «либеральной оппозиции».
«Сохранять бесперспективную социально-экономическую политику в стране опасно. До поры до времени можно добиваться угодного результата на выборах и оправдывать этим несменяемость курса. Но нельзя отменить его историческую обречённость», - подчеркнул глава КПРФ.
Ранее Зюганов, комментируя уголовное дело основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина, заявил, что власти намерены убрать с политического поля «любого, кто составляет хоть какую-то конкуренцию» и вместо диалога «пытаются любой ценой заткнуть оппонентам рот»., сообщает «Свободная пресса».
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