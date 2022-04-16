Жена Медведчука попросила британцев уговорить премьера обменять пленных на ее мужа

Жена украинского политика сообщила, что из СМИ узнала о сдаче в плен двух британцев, действовавших в составе подразделений бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе.

«Обращаюсь к родным и близким [задержанных], в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения... путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа, Виктора Медведчука», — призвала Марченко.

Ранее Оксана Марченко заявила, что её супруг «не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию».

