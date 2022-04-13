Супруга Виктора Медведчука потребовала его немедленного освобождения
Жена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что её супруг «не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию».
В своём видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое было опубликовано в соцсетях, она подчеркнула, что Медведчук «всегда выступал за мир, диалог и согласие» в стране.
«Господин президент, прошу Вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения Медведчука. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам», — заключила Марченко.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук был задержан в результате операции, проведенной СБУ.
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