Супруга Виктора Медведчука потребовала его немедленного освобождения

В своём видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое было опубликовано в соцсетях, она подчеркнула, что Медведчук «всегда выступал за мир, диалог и согласие» в стране.

«Господин президент, прошу Вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения Медведчука. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам», — заключила Марченко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук был задержан в результате операции, проведенной СБУ.

