Женщину приговорили к 24 годам за убийство подопечного в Екатеринбурге
В Свердловской области суд приговорил 38-летнюю Веронику Наумову к 24 годам лишения свободы по делу об истязании и убийстве шестилетнего подопечного. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональных судов.
Согласно материалам дела, в июне 2023 года Наумова, будучи официальным опекуном пятилетнего Далера Бобиева, заявила о его пропаже. Однако спустя три дня тело ребенка обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, рядом с домом обвиняемой. Эксперты установили, что смерть мальчика была насильственной и наступила за несколько месяцев до объявления в розыск.
По версии следствия, Наумова на протяжении трех лет систематически применяла насилие в отношении ребенка. Помимо этого, к истязаниям она привлекала двух несовершеннолетних девочек и своего племянника — Даниила Егольникова. Последний признал вину и получил пять лет колонии общего режима.
Суд также обязал Наумову выплатить отцу погибшего мальчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Вину женщина не признала. Приговор пока не вступил в законную силу, передает «Радиоточка НСН».
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