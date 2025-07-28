Женщину приговорили к 24 годам за убийство подопечного в Екатеринбурге

В Свердловской области суд приговорил 38-летнюю Веронику Наумову к 24 годам лишения свободы по делу об истязании и убийстве шестилетнего подопечного. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональных судов.

Согласно материалам дела, в июне 2023 года Наумова, будучи официальным опекуном пятилетнего Далера Бобиева, заявила о его пропаже. Однако спустя три дня тело ребенка обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, рядом с домом обвиняемой. Эксперты установили, что смерть мальчика была насильственной и наступила за несколько месяцев до объявления в розыск.