Россиянка сыграет с первой ракеткой Украины на турнире в Монреале

В следующем раунде Рахимова встретится с 13-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины. Для обеих спортсменок это будет первая очная встреча на корте.

Победительница турнира получит 1000 рейтинговых очков и денежный приз в размере 750 тысяч долларов, передает «Радиоточка НСН».

