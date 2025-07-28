Россиянка сыграет с первой ракеткой Украины на турнире в Монреале
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг престижного турнира категории WTA-1000, проходящего в Монреале. Призовой фонд соревнований превышает 5 миллионов долларов.
В стартовом матче основной сетки 62-я ракетка мира, пробившаяся через квалификацию, одержала волевую победу над канадской теннисисткой Кайлой Кросс, занимающей 262-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
В следующем раунде Рахимова встретится с 13-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины. Для обеих спортсменок это будет первая очная встреча на корте.
Победительница турнира получит 1000 рейтинговых очков и денежный приз в размере 750 тысяч долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru