Россиянка сыграет с первой ракеткой Украины на турнире в Монреале

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг престижного турнира категории WTA-1000, проходящего в Монреале. Призовой фонд соревнований превышает 5 миллионов долларов.

В стартовом матче основной сетки 62-я ракетка мира, пробившаяся через квалификацию, одержала волевую победу над канадской теннисисткой Кайлой Кросс, занимающей 262-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Теннисист Медведев не прошел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне

В следующем раунде Рахимова встретится с 13-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины. Для обеих спортсменок это будет первая очная встреча на корте.

Победительница турнира получит 1000 рейтинговых очков и денежный приз в размере 750 тысяч долларов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры