Студент из Анголы утонул в водоеме Подмосковья
28 июля 202520:59
В городе Лыткарино Московской области утонул 27-летний гражданин Анголы, обучавшийся в одном из российских вузов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, погибший являлся студентом Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
Инцидент произошел в одном из водоемов на территории города.
Обстоятельства трагедии уточняются, проводится проверка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru