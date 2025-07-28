Студент из Анголы утонул в водоеме Подмосковья

В городе Лыткарино Московской области утонул 27-летний гражданин Анголы, обучавшийся в одном из российских вузов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, погибший являлся студентом Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

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Инцидент произошел в одном из водоемов на территории города.

Обстоятельства трагедии уточняются, проводится проверка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПодмосковьеСтуденты

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