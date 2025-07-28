Студент из Анголы утонул в водоеме Подмосковья

В городе Лыткарино Московской области утонул 27-летний гражданин Анголы, обучавшийся в одном из российских вузов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, погибший являлся студентом Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.