ТАСС: Зерновая сделка станет одной из тем переговоров Эрдогана и Путина

«Очевидно, что одним из основных вопросов ... станет реанимация зерновой сделки. Прогресс в этой сфере позволит не допустить дальнейшего роста цен на зерновые после приостановки реализации стамбульских договоренностей», — указал собеседник агентства.

По словам источника, Анкара рассчитывает на достижение соглашения, так как текущая ситуация больше всего отражается на государствах, нуждающихся в сельхозпродукции. Собеседник ТАСС добавил, что проблему необходимо решать параллельно с вопросами, которые Москва «ставит перед сторонами сделки».

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе, напоминает RT. Дата поездки пока не определена, пишет Ura.ru.

