ТАСС: Зерновая сделка станет одной из тем переговоров Эрдогана и Путина
Возобновление зерновой сделки станет одной из основных тем возможных переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в республике.
«Очевидно, что одним из основных вопросов ... станет реанимация зерновой сделки. Прогресс в этой сфере позволит не допустить дальнейшего роста цен на зерновые после приостановки реализации стамбульских договоренностей», — указал собеседник агентства.
По словам источника, Анкара рассчитывает на достижение соглашения, так как текущая ситуация больше всего отражается на государствах, нуждающихся в сельхозпродукции. Собеседник ТАСС добавил, что проблему необходимо решать параллельно с вопросами, которые Москва «ставит перед сторонами сделки».
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе, напоминает RT. Дата поездки пока не определена, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru