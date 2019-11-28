«Газпром» и «Нафтогаз» никак не договорятся из-за алчности топ-менеджеров
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП в эфире НСН предположил, что за нежеланием «Нафтогаза» мирно решить спор с «Газпромом» стоят личные интересы главы украинской компании Юрия Витренко.
«Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа».
«В письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины».
Это две обращающие на себя внимание цитаты из интервью немецкому изданию Deutsche Welle исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Вопрос, для чего Киев оставит вентиль открытым, если кран будет пуст? И чего на самом деле добивается Киев?!
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев пояснил НСН, что за отказом «Нафтогаза» мирно решить проблему обеспечения страны газы стоят, в том числе, и личные интересы Юрия Витренко.
«За последнее время г-н Витренко сделал много противоречивых заявлений. На самом деле вся сложившаяся ситуация точно не нормальная, она не в интересах ни одного участника процесса. Непонятно, на что рассчитывает Киев, озвучивая претензии к России и умножая количество исков в Арбитражные суда. Это может только заблокировать отношения между странами», - считает эксперт отрасли.
В том же интервью журналистам Германии Витренко описал, как будет действовать Украина. По его словам, если газ будет идти без документального оформления, Киев не станет «прекращать поток газа» и не начнет потреблять его. Вместо этого его будут хранить как газ «неопределенного собственника до тех пор, пока собственник не придет с документами».
«Как я понимаю, сейчас продолжается некий несанкционированный отбор в небольшом объеме. Но с 1 января вообще никакого газа не будет, потому что соглашений не заключено, равно как и не вариантов их заключения. Стороны между собой не в состоянии согласовать позиции. Украине никто не доверяет, Россия - в первую очередь. Рассчитывать, что Киев будет вести себя корректно при транзите, не приходится», - резюмировал эксперт Танкаев.
Напомним, в декабре 2017-ого и феврале 2018 года стокгольмский суд вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива.
Арбитраж присудил выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Несколько дней назад шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома».
«Могу предположить, что какая-то часть средств, выигранных в арбитражных судах, идет на премиальные выплаты господину Витренко и других руководителей "Нафтогаза". По все видимости, они борются за собственные деньги и никаких политических подоплек на то, что будет продолжаться транзит газа через Украину, нет. В остальном же поведение руководителей украинской компании абсолютно нелогично», - предположил Рустам Танкаев.
«Единственный вариант, при котором ситуация может измениться, это полная смена руководства "Нафтогаза". Но это фантастика, потому что президент Украины не имеет власти, чтобы это сделать».
Напомним, действующее соглашение о поставках и транзите газа истекают 1 января 2020 года. Уже насколько месяцев продолжаются консультации с участием Еврокомиссии.
Россия предлагает компромисс: продление договора на год и обнуление всех финансовых претензий и судебных разбирательств.
Витренко заявил, что рассматриваются различные варианты, но не списание штрафа.
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Газовый спор России и Украины
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