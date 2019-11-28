«Газпром» и «Нафтогаз» никак не договорятся из-за алчности топ-менеджеров

«Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа».

«В письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины».

Это две обращающие на себя внимание цитаты из интервью немецкому изданию Deutsche Welle исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Вопрос, для чего Киев оставит вентиль открытым, если кран будет пуст? И чего на самом деле добивается Киев?!

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев пояснил НСН, что за отказом «Нафтогаза» мирно решить проблему обеспечения страны газы стоят, в том числе, и личные интересы Юрия Витренко.

«За последнее время г-н Витренко сделал много противоречивых заявлений. На самом деле вся сложившаяся ситуация точно не нормальная, она не в интересах ни одного участника процесса. Непонятно, на что рассчитывает Киев, озвучивая претензии к России и умножая количество исков в Арбитражные суда. Это может только заблокировать отношения между странами», - считает эксперт отрасли.

В том же интервью журналистам Германии Витренко описал, как будет действовать Украина. По его словам, если газ будет идти без документального оформления, Киев не станет «прекращать поток газа» и не начнет потреблять его. Вместо этого его будут хранить как газ «неопределенного собственника до тех пор, пока собственник не придет с документами».