Эксперт: Путин и Зеленский сняли «недоразумение Стокгольма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о компенсации в размере 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять. «Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — цитирует слова Зеленского РИА Новости. Об этом украинский лидер сообщил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, где 9 декабря состоялся саммит «нормандской четверки».

О чем именно договорились Путин с Зеленским пока неясно, заявил в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, возможно несколько подходов.

«Вопрос относительно компенсации газом упирается в конкретные цифры. Можно компенсировать в виде натуральных поставок: взять 3 млрд долларов поделить на примерную некую стоимость на каком-нибудь европейском хабе газа и получим определенное количество миллиардов кубометров газа для поставок. Либо другой вариант: говорить, например, о скидке относительно некой договорной цены. «Недоразумение Стокгольма» в результате компенсируется. Договорились ли о каком-то подходе вчера — из слов Зеленского непонятно», — считает Пикин.