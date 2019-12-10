Эксперт: Путин и Зеленский сняли «недоразумение Стокгольма»
Глава Фонда энергетического развития рассказал НСН, какую главную проблему по газу решили Путин с Зеленским в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о компенсации в размере 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять. «Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — цитирует слова Зеленского РИА Новости. Об этом украинский лидер сообщил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, где 9 декабря состоялся саммит «нормандской четверки».
О чем именно договорились Путин с Зеленским пока неясно, заявил в эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, возможно несколько подходов.
«Вопрос относительно компенсации газом упирается в конкретные цифры. Можно компенсировать в виде натуральных поставок: взять 3 млрд долларов поделить на примерную некую стоимость на каком-нибудь европейском хабе газа и получим определенное количество миллиардов кубометров газа для поставок. Либо другой вариант: говорить, например, о скидке относительно некой договорной цены. «Недоразумение Стокгольма» в результате компенсируется. Договорились ли о каком-то подходе вчера — из слов Зеленского непонятно», — считает Пикин.
По мнению главы Фонда энергетического развития, определенное положение о компенсации уже зреет, и мы его вскоре увидим. Параметры нового договора по поставкам газа еще сверяются — нюансы должны быть решены уже не на уровне президентов, а компаний и министерств энергетики стран.
«"Газпром" предлагал скидки относительно того, что в принципе надо начинать поставлять газ напрямую, без посредников. Но если это увязать с компенсацией Стокгольмского решения, то там может быть более интересная конструкция — возобновляем поставки напрямую и решаем вопрос компенсации. Понимание этого вопроса, думаю, увидим, через неделю-две. Это краеугольный камень переговоров — компенсация и взаимные претензии. По остальным вопросам стороны близки к сходимости позиции», — полагает собеседник НСН.
«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский газовый гигант требовал взыскать с украинской стороны штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. В 2017 году суд обязал Киев выплатить России 2 млрд долларов, а с «Газпрома» взыскал 4,63 млрд долларов.
Действующий договор на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. Стороны пытаются на взаимовыгодных условиях заключить новый контракт.
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