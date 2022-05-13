Зеленский обозначил требования к личной встрече с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу в эфире итальянского телеканала Rai 1, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас речь может идти лишь о личной встрече президентов России и Украины.

«Сейчас украинское общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматума», - потребовал Зеленский.