Зеленский обозначил требования к личной встрече с Путиным
Глава Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу в эфире итальянского телеканала Rai 1, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, сейчас речь может идти лишь о личной встрече президентов России и Украины.
«Сейчас украинское общество настроено не позитивно на этот счет. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматума», - потребовал Зеленский.
Ранее Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского.
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