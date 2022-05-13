Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили тупик в переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу по телефону обсудили застопорившийся ход переговоров Москвы и Киева, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин объяснил Шольцу, что этот процесс фактически заблокирован украинской стороной. Отдельно стороны рассмотрели ситуацию в Мариуполе, в частности, эвакуацию с завода «Азовсталь». Российский лидер рассказал главе немецкого правительства о том, как украинские неонацисты продолжают действовать в нарушение норм международного права, прибегая к террористическим методам.

Шольц: возможности Германии поставлять Украине оружие почти исчерпаны

Как уточнила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее Путин обсудил с Шольцем оплату за поставки российского газа в ФРГ.

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ФОТО: РИА Новости
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