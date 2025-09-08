Зеленский заявил Трампу, что готов к встрече с Путиным «не в России»

«Я сказал: послушайте, господин президент [Трамп], я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней», - заявил Зеленский.

Украинский политик добавил, что в Киеве будут рады, если Трамп примет участие в переговорах.

Когда именно состоялся разговор политиков, не уточняется.

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится, или за это придется «дорого заплатить», пишет 360.ru.

