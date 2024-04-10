Зеленский заявил о тайном воздействии России на мировую политику

Глава Украины указал на то, что российское правительство якобы воздействует на общество в США, а также в странах ЕС, Великобритании, Латинской Америке и Африке.

Зеленский выразил уверенность, что Москва сумела «исказить информационное поле мира» при поддержке пророссийски настроенных американцев, транслирующих «нарративы Кремля через СМИ».

Ранее Зеленский заявил, что Украина готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста.

