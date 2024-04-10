Зеленский заявил о тайном воздействии России на мировую политику

Тайное политическое влияние России сказывается не только в Конгрессе США, но и во всех мировых политических системах. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщило издание Politico.

Захарова назвала Зеленского жертвой предвыборной кампании в США

Глава Украины указал на то, что российское правительство якобы воздействует на общество в США, а также в странах ЕС, Великобритании, Латинской Америке и Африке.

Зеленский выразил уверенность, что Москва сумела «исказить информационное поле мира» при поддержке пророссийски настроенных американцев, транслирующих «нарративы Кремля через СМИ».

Ранее Зеленский заявил, что Украина готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаРоссияВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры