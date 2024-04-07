Захарова назвала Зеленского жертвой предвыборной кампании в США

Президент Украины Владимир Зеленский стал одной из жертв избирательного процесса в США, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат прокомментировала заявление украинского лидера о том, что Киев стал заложником предвыборной кампании в США. По ее словам, Зеленский был уверен, что Вашингтон является его союзником.

«Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», а сказать точнее - американской системы», - считает Захарова.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть план прекращения конфликта на Украине. В чем конкретно заключается инициатива экс-главы Белого дома политик не уточнил, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАМария Захарова

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