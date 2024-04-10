Зеленский заявил о подготовке плана разрушения Крымского моста

Украина готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете Bild.

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По его словам, Киев нацелился не только на Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры. Речь идет в том числе о военных аэродромах, уточнил Зеленский.

В марте главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Украине для удара по Крымскому мосту.

Ранее Зеленский сообщил, что для нового наступления украинской армии потребуются современные системы вооружения от Запада, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Крымский МостВладимир ЗеленскийУкраина

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