Зеленский раскритиковал Шольца за попытки балансировать между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский осудил канцлера Германии Олафа Шольца за попытки сохранить равновесие между Киевом и Москвой на фоне российской специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ZDF.

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Как отметил Зеленский, Шольц и его правительство «должны принять решение», пишет РИА ФАН.

«Не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», — заявил украинский президент.

Кроме того, Зеленский упомянул, что Германия начала помогать Киеву позже, чем другие западные страны, отмечает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
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