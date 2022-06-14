Зеленский раскритиковал Шольца за попытки балансировать между Россией и Украиной

Как отметил Зеленский, Шольц и его правительство «должны принять решение», пишет РИА ФАН.

«Не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», — заявил украинский президент.

Кроме того, Зеленский упомянул, что Германия начала помогать Киеву позже, чем другие западные страны, отмечает RT.

