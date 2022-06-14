Зеленский раскритиковал Шольца за попытки балансировать между Россией и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский осудил канцлера Германии Олафа Шольца за попытки сохранить равновесие между Киевом и Москвой на фоне российской специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ZDF.
Как отметил Зеленский, Шольц и его правительство «должны принять решение», пишет РИА ФАН.
«Не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», — заявил украинский президент.
Кроме того, Зеленский упомянул, что Германия начала помогать Киеву позже, чем другие западные страны, отмечает RT.
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